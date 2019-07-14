Гендиректор "Сочи": "Пенальти в ворота "Спартака" был, а гол нам был забит с нарушением правил"

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Гендиректор "Сочи": "Пенальти в ворота "Спартака" был, а гол нам был забит с нарушением правил"
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко прокомментировал спорные эпизоды в матче 1-го тура чемпионата России против московского "Спартака" (0:1).

"Вчера была хорошая игра, надо было использовать свои моменты и выигрывать, вышли с хорошим настроем. Я считаю, что пенальти в первом тайме был. Все, и я тоже, считают, что гол был забит с нарушением правил. Конечно, я за применение VAR, тогда не будет таких ошибок", - приводят слова Рубашко российские СМИ.

Напомним, что в середине первого тайма защитник "Спартака" Николай Рассказов, возможно, сфолил на игроке "Сочи" Яне Казаеве. Решающий гол забил игрок "Спартака" Самуэль Жиго на 94-й минуте.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Гендиректор фарм-клуба питерского политпроекта по-другому и не мог сказать...

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jugulator
Пьянь

Тут гендиректор все как раз по делу сказал.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Это хотя бы не пенальти левые как у Зенита...

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