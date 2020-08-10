Гендиректор "Сочи" призвал не заострять внимание на судействе в матче со "Спартаком"

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко считает неоправданным столь большое внимание к работе арбитров в матче 1-го тура РПЛ между южанами и московским "Спартаком".

"Сейчас слишком много начинают говорить о судействе, VAR. На самом деле ребятам надо выигрывать на поле, реализовывать моменты", - сказал Рубашко.

Напомним, что "Сочи" отобрал очки у "Спартака" благодаря двум голам с пенальти. Оба 11-метровых были спорными.

Владелец "красно-белых" Леонид Федун после матча пригрозил снять команду с чемпионата.

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