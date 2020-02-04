Гендиректор "Сочи" продолжает верить в переход Кокорина

Теги зенит санкт-петербургфк сочиалександр кокорин

Гендиректор "Сочи" продолжает верить в переход Кокорина

В "Сочи" не теряют надежд заполучить нападающего "Зенита" Александра Кокорина, об аренде которого клуб объявил ещё две недели назад.

"Если что-то изменится - узнаете. Мы надеемся до сих пор, что Саша к нам приедет. Конечно, в "Сочи" хорошие условия для реализации футболиста. Что будет через час или два - посмотрим. Если мы заинтересованы в этом футболисте, то он должен нам помочь.

Что касается зарплаты Кокорина в "Зените", то не хочу это комментировать, я просто не знаю. В "Сочи" будет больше? Он к нам не приехал на сборы пока, что мы будем говорить о зарплате? Если он приедет в "Сочи", то будем обсуждать этот момент", - сказал генеральный директор сочинского клуба Дмитрий Рубашко.

Напомним, что "Зенит" и "Сочи" согласовали аренду Кокорина без его ведома. После официального подтверждения сделки футболист отказался менять команду, за что его через некоторое время отправили в дубль "сине-бело-голубых".

Контракт 28-летнего форварда с питерским клубом истечёт летом этого года.

Не пропустите: "Зенит" приравнял зарплату Кокорина к минимальной оплате труда. | http://soccernews.ru
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