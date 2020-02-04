Гендиректор "Сочи" продолжает верить в переход Кокорина
В "Сочи" не теряют надежд заполучить нападающего "Зенита" Александра Кокорина, об аренде которого клуб объявил ещё две недели назад.
"Если что-то изменится - узнаете. Мы надеемся до сих пор, что Саша к нам приедет. Конечно, в "Сочи" хорошие условия для реализации футболиста. Что будет через час или два - посмотрим. Если мы заинтересованы в этом футболисте, то он должен нам помочь.
Что касается зарплаты Кокорина в "Зените", то не хочу это комментировать, я просто не знаю. В "Сочи" будет больше? Он к нам не приехал на сборы пока, что мы будем говорить о зарплате? Если он приедет в "Сочи", то будем обсуждать этот момент", - сказал генеральный директор сочинского клуба Дмитрий Рубашко.
Напомним, что "Зенит" и "Сочи" согласовали аренду Кокорина без его ведома. После официального подтверждения сделки футболист отказался менять команду, за что его через некоторое время отправили в дубль "сине-бело-голубых".
Контракт 28-летнего форварда с питерским клубом истечёт летом этого года.
Не пропустите: "Зенит" приравнял зарплату Кокорина к минимальной оплате труда. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
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|4
|ЦСКА Москва
|19
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|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15