Гендиректор "Сочи" прокомментировал отмену матчей из-за коронавируса

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Гендиректор "Сочи" прокомментировал отмену матчей из-за коронавируса

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко рассказал, почему клуб решил не проводить два заключительных матча РПЛ.

Напомним, из-за вспышки коронавируса в команде "Сочи" отменил матчи с "Тамбовом" и "Крыльями Советов".

"Мы могли претендовать (на шестое место), но здоровье игроков стоит на первом месте. Мы понимаем, что остались в Премьер-лиге, поэтому не стали рисковать.

Вторую часть чемпионата "Сочи" провел хорошо, результат хороший. Мы движемся в правильном направлении и наши победы и регалии еще впереди.

У нас разработана часть тренировочной программы, те, кто здоров, работают небольшими группами. Все это находится под контролем тренерского штаба.

В клубе стали чаще проводить тестирование, смотрим на состояние игроков. Как будут выздоравливать, тогда станут возвращаться к тренировочной деятельности", - сказал Рубашко.

После 28 туров РПЛ "Сочи" с 33 баллами обезопасил себя от вылета из чемпионата России.

А еще: Талалаев высказался об отмене матча с "Сочи"| http://soccernews.ru
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