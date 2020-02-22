Гендиректор "Сочи" прокомментировал подписание контракта с Рами

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко рассказал о трансфере защитника Адиля Рами.

Напомним, что 34-летний француз присоединился к российскому клубу на правах свободного агента.

"Мы подписали контракт с Адилем Рами. Срок? Пока что до конца сезона. Что касается зарплаты, то я никогда не разглашаю суммы. Это внутренняя информация клуба. Могу сказать только, что Рами сам высказал желание приехать в Россию и играть за "Сочи". И это очень хорошо", - сказал Рубашко.

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