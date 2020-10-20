Гендиректор "Сочи" прокомментировал слухи о вспышке коронавируса в "Оренбурге"

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко отреагировал на информацию, что матч Кубка России против "Оренбурга" может не состояться из-за выявленных новых случаев заражения коронавирусом у соперника.

"У нас есть информация, что кто-то в "Оренбурге" болеет, но, возможно, они изолированы. Об отмене матча нас никто не уведомлял, всё нормально. Может быть, дополнят кем-то состав. В нашей команде всё в полном порядке. Если в "Оренбурге" сказали, что и у них всё нормально, то матч должен состояться", - сказал Рубашко.

Ранее сообщалось, что сразу 10 представителей "Оренбурга", в том числе футболисты Михаил Сиваков, Андрей Малых, Жига Шкофлек и Денис Ткачук, оказались заражены COVID-19.

Кубковый матч должен состояться в среду.

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