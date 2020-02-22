Гендиректор "Сочи" рассказал, как приход Кокорина повлиял на атмосферу в команде

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко дал понять, что очень доволен арендой форварда "Зенита" Александра Кокорина.

"Не могу не отметить приход Александра Кокорина. Футбольный интеллект налицо, он виден. Команда дополнительно воспрянула духом. Все ребята, кто прошёл сборы, прибавили, относились к себе профессионально. Проведённые игры показали, что команда стала на уровень выше, чем была. У нас есть все возможности набрать очки в оставшихся матчах и уйти с последнего места. Надеюсь, что нынешнее положение у нас временное.

Как Кокорин чувствует себя в команде? Здесь он находится с желанием. Тренируется и играет с большой отдачей. Он вызывает только положительные эмоции", - цитирует Рубашко "Рейтинг букмекеров".

Напомним, что "Сочи" добился перехода 28-летнего нападающего только со второй попытки. Сначала Кокорин наотрез отказался уходить из "Зенита" в стан аутсайдера РПЛ.

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