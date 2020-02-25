Гендиректор "Сочи" рассказал о ситуации с подписанием Имбула

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко подтвердил, что клуб работает над заключением контракта с известным французским хавбеком Жанелли Имбула.

"Сочи" действительно отправил в РПЛ запрос на регистрацию Имбула. Всё так. Надеемся, что в нашей команде у него всё срастётся, и он станет выступать на высоком уровне. Почему бы ему не реанимировать карьеру у нас? Ему всего 27 лет. Человек долго выступал в Европе, поэтому у него высокопрофессиональный подход к делу и проблем с мотивацией не возникнет", - сказал Рубашко.

Напомним, что 27-летний француз является свободным агентом - на днях он расторг контракт со "Сток Сити".

Ранее "Сочи" объявил о подписании другого известного футболиста - центрального защитника Адиля Рами.

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