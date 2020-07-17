Гендиректор "Сочи" рассказал о ситуации с вспышкой коронавируса в команде

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко дал понять, что команда рассчитывает провести матч 30-го тура РПЛ против "Крыльев Советов".

Напомним, что вчерашняя игра южан с "Тамбовом" была отменена из-за обнаружения коронавируса у 9 представителей клуба.

"Все ребята чувствуют себя хорошо, у всех коронавирус протекает бессимптомно. Ребята молодые, у них организм сильный. Для нас важно, что выявили его вовремя, и теперь заболевших ребят изолировали. Матч с "Крылями" не состоится? Пока не могу сказать. Сегодня и завтра будут тестирования. Если всё в порядке, то будем играть. Мы настраиваемся на то, что он состоится", - сказал Рубашко.

Матч "Крылья Советов" - "Сочи" запланирован на среду, 22 июля.

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