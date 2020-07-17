Гендиректор "Сочи" рассказал о ситуации с вспышкой коронавируса в команде
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко дал понять, что команда рассчитывает провести матч 30-го тура РПЛ против "Крыльев Советов".
Напомним, что вчерашняя игра южан с "Тамбовом" была отменена из-за обнаружения коронавируса у 9 представителей клуба.
"Все ребята чувствуют себя хорошо, у всех коронавирус протекает бессимптомно. Ребята молодые, у них организм сильный. Для нас важно, что выявили его вовремя, и теперь заболевших ребят изолировали. Матч с "Крылями" не состоится? Пока не могу сказать. Сегодня и завтра будут тестирования. Если всё в порядке, то будем играть. Мы настраиваемся на то, что он состоится", - сказал Рубашко.
Матч "Крылья Советов" - "Сочи" запланирован на среду, 22 июля.
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|М
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|22
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|2
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|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
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|Ростов
|23
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|ЦСКА Москва
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|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
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|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
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|13
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|23
|14
|Рубин
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|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22