Гендиректор "Сочи" Рубашко: "Мы настояли на проведении матча с "Ростовом" сегодня"

Теги фк сочиростов

Гендиректор "Сочи" Рубашко: "Мы настояли на проведении матча с "Ростовом" сегодня"

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко рассказал, как обстоят дела с проведением сегодняшнего матча 23-го тура РПЛ против "Ростова".

"Мы обменялись официальными бумагами. ФК "Ростов" должен сегодня вылететь на игру. "Ростов" обратился в РПЛ с просьбой перенести игру, мы настояли на её проведении сегодня. Больше добавить тут нечего", - сказал Рубашко.

Напомним, что "Ростов" просил перенести матч с "Сочи" из-за сложной эпидемиологической ситуации в команде - шесть футболистов заразились коронавирусом, а остальные были закрыты на карантин.

Игра состоится сегодня в 20:00 по московскому времени. Донскую команду будут представлять юноши 2003 года рождения.

Не пропустите: Карпин: "Мы в "тюрьме" сидим. Я не знаю, кто там будет играть с "Сочи". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Хавбек "Ростова" Попов вылечился от коронавируса

Хавбек "Ростова" Попов вылечился от коронавируса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов