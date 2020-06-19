Гендиректор "Сочи" Рубашко: "Мы настояли на проведении матча с "Ростовом" сегодня"

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко рассказал, как обстоят дела с проведением сегодняшнего матча 23-го тура РПЛ против "Ростова".

"Мы обменялись официальными бумагами. ФК "Ростов" должен сегодня вылететь на игру. "Ростов" обратился в РПЛ с просьбой перенести игру, мы настояли на её проведении сегодня. Больше добавить тут нечего", - сказал Рубашко.

Напомним, что "Ростов" просил перенести матч с "Сочи" из-за сложной эпидемиологической ситуации в команде - шесть футболистов заразились коронавирусом, а остальные были закрыты на карантин.

Игра состоится сегодня в 20:00 по московскому времени. Донскую команду будут представлять юноши 2003 года рождения.

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