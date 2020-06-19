Гендиректор "Сочи": "У нас была другая ситуация с заболевшими игроками"

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Гендиректор "Сочи": "У нас была другая ситуация с заболевшими игроками"

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко высказался об отказе клуба переносить игру против "Ростова".

"Мы продолжаем готовиться к игре. Возможно, она все-таки состоится. Все определится в пятницу утром.

Комментарии Карпина? Я не буду никому отвечать. Всем игрокам желаю здоровья. Все в одинаковых условиях. Есть регламент. Доказывать ничего не собираюсь.

Мы тоже попадали в ситуацию, когда заболели футболисты. Однако там была другая ситуация - был другой промежуток времени, никто не был стеснен. А здесь будет очень плотный июль, места почти нет. Все договорились обо всем. Это равные условия. Было бы больше времени, мы бы согласились на перенос. Здесь очень большая плотность, у нас есть задачи. Мы же должны и о себе думать", - заявил Рубашко.

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