Гендиректор "Сочи" высказался о Заболотном

Гендиректор "Сочи" Дмитрий Рубашко высказался о результатах нападающего Антона Заболотного в текущем сезоне.

В текущем розыгрыше футболист в 12 матчах РПЛ забил 3 гола и сделал 1 ассист.

"У него серьезное отношение к самому себе. Здесь нужно уделять много времени не просто тренировкам, а в принципе отношению к делу. Он максимально работает на результат, чтобы в ответственных играх показать себя, даже сделать немного больше.

Это труд самого спортсмена, вклад самого себя. Когда человек тренируется через не могу, только тогда он сможет достичь высокого уровня. Прогрессировать можно в разном возрасте. Это все через боль, пот и кровь. Думаю, так и получаются забитые мячи и вызов в сборную, добавить тут больше нечего.

Смысл поздравлять (с вызовом в сборную)? Это же не день рождения или Новый год. Кропотливая работа каждого футболиста. У каждого из них есть понимание, что нужно работать лучше в команде, чтобы попасть в сборную. Поздравлять его будем с забитыми мячами, ему самому приятно", - цитирует функционера "Р-Спорт".

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