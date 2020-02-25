Гендиректор "Сочи" ярко высказался о Кокорине

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко высоко оценил уровень одного из звёздных новичков своей команды Александра Кокорина.

Напомним, что аутсайдер РПЛ арендовал 28-летнего футболиста у "Зенита" до завершения этого сезона.

"Со многими Саша выступал раньше вместе, поэтому сразу влился в коллектив и начал налаживать взаимопонимание с партнёрами на поле. Кокорин действует на результат, хорошо чувствует партнёров, у него высокий футбольный интеллект. С хорошим мастером всегда проще любому спортсмену, а свой уровень он показал давно. Такой нападающий поможет любому клубу.

Считаю, что у Александра есть всё, чтобы выступать за национальную команду. На первой же тренировке, в первой же игре я понял: к нам пришёл футболист сборной. Но, конечно, дальше всё будет определять Станислав Черчесов", - сказал Рубашко.

Кокорин не играет за сборную России с ноября 2017 года.

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