Гендиректор "Сочи": "Ждем Кокорина до последнего"

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко высказался о возможном переходе форварда "Зенита" Александра Кокорина.

21 января "Сочи" объявил об аренде Кокорина, однако форвард отказался присоединяться к аутсайдеру РПЛ, за что был отправлен в дубль "сине-бело-голубых".

"Остается ли еще надежда, что Кокорин перейдет к нам? Конечно. Мы ждем Сашу до последнего, и надеемся, что он к нам перейдет. Мы улетели на третий сбор, а 14 февраля сюда прилетает "Зенит" основной, а также вторая команда. Они соберутся через пару дней, примут решения. Надеюсь, что будет хорошо. Общался ли я с Кокориным? Нет", - передает слова Рубашко Sport24.

Позднее в СМИ появлялись слухи об интересе к игроку со стороны "Локомотива", "Рубина" и "Балтики".

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