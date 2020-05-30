Гендиректор "Спартака" Цорн отреагировал на слухи о переговорах клуба с Глушаковым

Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн опроверг информацию о возможном возвращении в клуб полузащитника "Ахмата" Дениса Глушакова.

"Мы не ведём переговоры с Глушаковым", - сказал функционер в комментарии Sport24.

Напомним, что Глушаков только год назад покинул "Спартак", проведя в "народной команде" шесть сезонов. За этот период он сыграл 173 матча и забил 23 гола.

В июле истекает контракт 33-летнего хавбека с "Ахматом" и он может стать свободным агентом.

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