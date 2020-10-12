Гендиректор "Спартака" Газизов рассказал о самочувствии Кокорина
Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов высказался о состоянии форварда Александра Кокорина, который восстанавливается после травмы.
"Что касается состояния Кокорина, то с ним всё хорошо. Во время перерыва работает по своей программе, он в нормальном состоянии. Увидим ли мы его в матче с "Химками"? Это уже главному тренеру решать", - цитирует Газизова "Чемпионат".
Напомним, в 9-м туре чемпионата России с "Тамбовом" (2:0) футболист травмировался из-за чего пропустил встречу с "Зенитом". Сообщалось, что форвард пропустит около 2 недель.
После перехода в "Спартак", Кокорин принял участие в 3 матчах за московский клуб.
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