Гендиректор "Спартака" Газизов высказался о подписании Мозеса

Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов дал комментарии по поводу последнего трансфера "красно-белых".

Напомним, что клуб арендовал у "Челси" с правом выкупа правого защитника Виктора Мозеса.

"Мы довольны, что Мозес с нами. Надеемся, что в пятницу он уже будет в Москве. Почему выбрали именно его? Вы увидите почему", - сказал Газизов.

Ранее функционер не исключал, что дебют Мозеса за "Спартак" может состояться уже в субботу, 17 октября, в матче РПЛ против "Химок".

Не пропустите: "Спартак" отказался от экс-игрока "Барселоны" ради подписания Мозеса. | http://soccernews.ru