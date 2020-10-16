Гендиректор "Спартака" Газизов высказался о подписании Мозеса
Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов дал комментарии по поводу последнего трансфера "красно-белых".
Напомним, что клуб арендовал у "Челси" с правом выкупа правого защитника Виктора Мозеса.
"Мы довольны, что Мозес с нами. Надеемся, что в пятницу он уже будет в Москве. Почему выбрали именно его? Вы увидите почему", - сказал Газизов.
Ранее функционер не исключал, что дебют Мозеса за "Спартак" может состояться уже в субботу, 17 октября, в матче РПЛ против "Химок".
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