Гендиректор "Спартака" назвал обновлённые задачи команды на сезон

Фото твиттер "Спартака"

Генеральный директор московского "Спартака" Евгений Мележиков рассказал о целях "красно-белых" на вторую часть текущего сезона.

"Задача на сезон в РПЛ - попадание в зону еврокубков. В Кубке России - выход в финал. В Лиге Европы была выполнена задача выхода из группы, но мы будем считать успехом преодоление 1/8 финала", - заявил Мележиков.

Напомним, что "Спартак" занимает девятое место в РПЛ после 18 туров. В Лиге Европы команда узнает соперника после проведения матчей 1/16 финала. В Кубке России москвичам предстоит сыграть с "Кубанью".

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