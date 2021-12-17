Гендиректор "Спартака" назвал обновлённые задачи команды на сезон
Фото твиттер "Спартака"
Генеральный директор московского "Спартака" Евгений Мележиков рассказал о целях "красно-белых" на вторую часть текущего сезона.
"Задача на сезон в РПЛ - попадание в зону еврокубков. В Кубке России - выход в финал. В Лиге Европы была выполнена задача выхода из группы, но мы будем считать успехом преодоление 1/8 финала", - заявил Мележиков.
Напомним, что "Спартак" занимает девятое место в РПЛ после 18 туров. В Лиге Европы команда узнает соперника после проведения матчей 1/16 финала. В Кубке России москвичам предстоит сыграть с "Кубанью".
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