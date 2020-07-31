Гендиректор "Спартака" - о Кокорине: "Уверен, Саша сделает правильный выбор"
Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов дал краткий комментарий о будущем форварда Александра Кокорина.
"Насколько я знаю, 31 июля у Кокорина последний день его действующего контракта. Значит скоро будет новый. Уверен, Саша сделает правильный выбор", - сказал Газизов.
Сегодня истекает срок соглашения 29-летнего нападающего с "Зенитом" и с завтрашнего дня он станет свободным агентом.
СМИ пишут, что Кокорин уже подписал договор со "Спартаком" по схеме "3+1". Зарплата - 3 миллиона евро в год. Подъёмные - 2 миллиона. Презентация ожидается 1 августа.
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