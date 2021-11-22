Гендиректор "Спартака" оценил итоги первого круга РПЛ для команды

Генеральный директор московского "Спартака" Евгений Мележиков дал оценку результатам команды в первом круге чемпионата России.

"Как оценю первый круг? Пока ничего хорошего. Будем исправляться", - сказал Мележиков.

"Красно-белые" набрали 19 очков в 15 турах РПЛ и занимают 10-е место в таблице лиги.

В Лиге Европы "Спартак" с 4 баллами в 4 матчах идёт на последней строчке в группе.

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