Гендиректор "Спартака" оценил летнюю трансферную кампанию клуба

Генеральный директор московского "Спартака" Евгений Мележиков поделился мыслями о работе клуба на трансферном рынке в это окно.

"Рую [Витории] не купили Вандерсона, которого он якобы просил? Бред. Хорошо помню разговор с Поповым на тему Вандерсона. Нам тогда отказались продавать первых двух игроков из шорт-листа, который готовили полгода. Я спросил у Димы: а как так получилось? Это же твой список. Он ответил: невероятно, но снаряд дважды попал в ту же воронку. Тогда я сказал: покупай третьего. Попов ответил: у нас с тренером появились сомнения. После чего предложил кандидатуру Монтиэля. Ну а что было дальше, вы сами знаете.

В итоге мы провели сложную кампанию в отсутствие спортивного директора, ушедшего в разгар этой кампании. Продлили контракты с лидерами, приложили массу усилий чтобы удержать Жиго, трудоустроили Педро Рошу, Урунова и Крала, укрепили линию обороны бельгийцем Кофрие, которого можно использовать на разных позициях - при том что, опять же, сохранили Жиго. В общем истории, что кто-то специально не купил игрока под Руя, просто-напросто высосаны из пальца", - сказал Мележиков.

"Спартак" провалил старт сезона, проиграв 5 из 8 матчей. В турнирной таблице РПЛ "красно-белые" идут на 10-м месте.

Не пропустите: Стало известно, каких футболистов Витория хотел видеть в "Спартаке". | http://soccernews.ru