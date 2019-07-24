Гендиректор "Спартака" отправился в Европу на переговоры по потенциальному новичку
Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн вылетел в Европу на переговоры с потенциальным новичком команды, сообщают российские СМИ.
При этом не уточняется, в какую именно страну отправился менеджер "красно-белых". Предполагается, что речь идёт о Нидерландах и обсуждении трансфера полузащитника ПСВ Гастона Перейро.
Ранее "Спартак" согласовал переход уругвайца за 15 миллионов евро, но затем возникли проблемы сначала с агентом игрока, а затем с договорённостью по схеме оплаты сделки.
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