Гендиректор "Спартака" отправился в Европу на переговоры по потенциальному новичку

Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн вылетел в Европу на переговоры с потенциальным новичком команды, сообщают российские СМИ.

При этом не уточняется, в какую именно страну отправился менеджер "красно-белых". Предполагается, что речь идёт о Нидерландах и обсуждении трансфера полузащитника ПСВ Гастона Перейро.

Ранее "Спартак" согласовал переход уругвайца за 15 миллионов евро, но затем возникли проблемы сначала с агентом игрока, а затем с договорённостью по схеме оплаты сделки.

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