Гендиректор "Спартака" отреагировал на акцию протеста болельщиков против действий полиции

Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн высказался об инициативе объединения фанатов "Фратрия" уйти с трибун во время матча 19-го тура РПЛ против "Ростова".

Напомним, что к этой акции протеста присоединились болельщики почти всех клубов российского чемпионата. Её цель - привлечь внимание к противоправным действиям полицейских.

"Мы относимся к акции завтра с пониманием. Мы не хотим, чтобы повторялось такое, как в Питере. Мы поддержали нашего заводящего юридически, по троим другим задержанным такая помощь невозможна, они уже завтра выходят", - сказал Цорн.

Матч "Спартак" - "Ростов" состоится в воскресенье в 19:00 по московскому времени. Фанаты донской команды также намерены покинуть трибуны во время игры.

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