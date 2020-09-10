Гендиректор "Спартака" отрицает интерес к Кузяеву
Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов отреагировал на новость о желании клуба подписать экс-полузащитника "Зенита" Далера Кузяева.
"Нет, мы не интересуемся им. Слухи я не комментирую", - цитирует Газизова "Р-Спорт".
Ранее сообщалось, что "красно-белые" готовы платить Кузяеву 2,5 миллиона евро в год.
Сейчас хавбек является свободным агентом и пытается трудоустроиться в Европе.
Не пропустите: Хавбек "Спартака" перейдет в "Уфу" или "Химки". | http://soccernews.ru
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