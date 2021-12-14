Гендиректор "Спартака" прокомментировал будущее Руя Витории в клубе
Фото сайт РПЛ
Генеральный директор московского "Спартака" Евгений Мележиков не подтвердил, но и не опроверг скорую отставку главного тренера команды Руя Витории.
"На совете директоров, прежде всего, будут подведены итоги первой части сезона. Могут ли быть какие-то назначения? Сейчас не могу комментировать этот вопрос. Решение по Витории будет принимать совет директоров в самое ближайшее время. Но главное – подведение итогов первой части сезона. Дальше будем смотреть и реагировать. Клуб должен работать на благо команды.
"Спартак" продолжает бороться за чемпионство – он всегда борется за титул. Но задачи, поставленные перед командой на сезон, возможно, будут скорректированы. Также наши задачи - проход в 1/8 финала Лиги Европы и выход в финал Кубка", - сказал Мележиков.
Ранее сообщалось, что окончательное решение об увольнении Витории из "Спартака" было принято ещё в ноябре. Сумма неустойки португальцу и его штабу - 2,5 миллиона евро.
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