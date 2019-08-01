Гендиректор "Спартака" прокомментировал подписание Шюррле

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Гендиректор "Спартака" прокомментировал подписание Шюррле

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн высказался по поводу перехода в московский клуб немецкого вингера Андре Шюррле.

"В "Спартак" перешёл чемпион мира, полуфиналист двух чемпионатов Европы и просто топовый футболист. Не каждый день в российскую Премьер-лигу приезжают игроки такого уровня. Шюррле приходит к нам в самом расцвете сил, ему 28 лет, он мотивирован и готов показывать свой лучший футбол.

Для "Спартака" это ещё и очень удачная сделка - мы берём Андре в аренду на год с возможностью выкупа по итогам сезона. В четверг Шюррле приступит к тренировкам в составе команды", - сказал Цорн.

Напомним, что "Спартак" арендовал 28-летнего Шюррле на год с правом последующего выкупа за 8 миллионов евро.

В России футболист будет зарабатывать 3 миллиона евро за сезон.

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