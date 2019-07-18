Гендиректор "Спартака" прокомментировал покупку Мирзова

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн дал оценку трансферу из "Ростова" полузащитника Резиуана Мирзова.

"В лице Резиуана Мирзова "Спартак" получил скоростного атакующего флангового полузащитника, обладающего незаурядной техникой и поставленным ударом. Мирзов приходит к нам в статусе кандидата в сборную России, за его плечами удачный сезон в Туле.

С его возможностями хорошо знаком главный тренер команды. Кроме того, в "Арсенале" Мирзов играл вместе с Зелимханом Бакаевым, с которым они успешно взаимодействовали в атаке. Для нас очевидно, что Резиуан усилит позицию левого вингера, добавит разнообразия и мощи в атакующих действиях "Спартака", - сказал Цорн.

Напомним, что "Спартак" купил Мирзова за 4 миллиона евро. Контракт между сторонами подписан до 2022 года.

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