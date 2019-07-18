Гендиректор "Спартака" прокомментировал покупку Мирзова

1 Теги ростовспартак москварезиуан мирзовтомас цорнтрансферы

Гендиректор "Спартака" прокомментировал покупку Мирзова

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн дал оценку трансферу из "Ростова" полузащитника Резиуана Мирзова.

"В лице Резиуана Мирзова "Спартак" получил скоростного атакующего флангового полузащитника, обладающего незаурядной техникой и поставленным ударом. Мирзов приходит к нам в статусе кандидата в сборную России, за его плечами удачный сезон в Туле.

С его возможностями хорошо знаком главный тренер команды. Кроме того, в "Арсенале" Мирзов играл вместе с Зелимханом Бакаевым, с которым они успешно взаимодействовали в атаке. Для нас очевидно, что Резиуан усилит позицию левого вингера, добавит разнообразия и мощи в атакующих действиях "Спартака", - сказал Цорн.

Напомним, что "Спартак" купил Мирзова за 4 миллиона евро. Контракт между сторонами подписан до 2022 года.

Не пропустите: Шюррле интересен двум московским грандам. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

С пиджаком шансов нет

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" предложила ПСЖ за Неймара двух игроков на выбор с доплатой

"Барселона" предложила ПСЖ за Неймара двух игроков на выбор с доплатой

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Крылья Советов Крылья Советов 1 3
2 Урал Урал 1 3
3 Ростов Ростов 1 3
4 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 1 3
5 Ахмат Ахмат 1 3
6 Спартак Москва Спартак Москва 1 3
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 1 1
8 Динамо Москва Динамо Москва 1 1
9 Локомотив Москва Локомотив Москва 1 1
10 Рубин Рубин 1 1
11 Уфа Уфа 1 0
12 Оренбург Оренбург 1 0
13 Тамбов Тамбов 1 0
14 Краснодар Краснодар 1 0
15 Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург 1 0
16 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов