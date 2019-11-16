Гендиректор "Спартака" прокомментировал смену главы судейского комитета РФС

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Гендиректор "Спартака" прокомментировал смену главы судейского комитета РФС

Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн сделал заявление об изменениях в руководстве судейского комитета РФС.

Напомним, что пост главы комитета занял Ашот Хачатурянц, который сменил Николая Левникова.

"Мы рады, что президент РФС Александр Дюков грамотно определил вектор развития российского судейства. Особенно отметим решение разделить департамент судейства и инспектирования на два отдельных независимых друг от друга блока. Подготовка судей и контроль за качеством их работы не должны быть сосредоточены в одних руках.

Мы уверены, что назначение Ашота Хачатурянца председателем судейского комитета РФС будет способствовать успешному развитию судейского корпуса и позволит вывести его на качественно новый уровень. Хачатурянц зарекомендовал себя как бескомпромиссный и крайне эффективный руководитель, способный решать задачи самого разного профиля и уровня сложности", - сказал Цорн.

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