Гендиректор "Спартака" прокомментировал уход Ханни из клуба

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Гендиректор "Спартака" прокомментировал уход Ханни из клуба

Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн высказался об уходе из клуба полузащитника Софиана Ханни.

Напомним, что 28-летний алжирец продолжит карьеру в катарской "Аль-Гарафе".

"Переход Ханни в катарский клуб "Аль-Гарафа" - обоюдное решение игрока и клуба. Софиан хотел получать больше игровой практики, мы - разгрузить зарплатную ведомость и пополнить бюджет для будущих трансферов. Рады, что этот переход удовлетворил потребности обеих сторон. Остаётся пожелать Ханни успехов на новом месте", - сказал Цорн.

Пока неизвестно, сколько "Спартак" заработал на продаже Ханни. Его рыночная стоимость - 6 миллионов евро.

Хавбек выступал за "красно-белых" с января 2018 года, сыграл 38 матчей, забил 6 голов и сделал 8 ассистов.

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