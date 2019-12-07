Гендиректор "Спартака" рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно

Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн дал комментарии касательно возможного усиления состава во время зимнего трансферного окна.

"У нас была большая перестройка летом, пришло и ушло много игроков. Не планируем делать большие изменения зимой. Лёгкие изменения будут, будем обсуждать с тренерским штабом, на совете директоров и трансферном комитете. Но больших перемен не будет", - сказал Цорн.

Напомним, что летом "Спартак" потратил на трансферы 42 миллиона евро, а заработал - 28 миллионов.

В турнирной таблице РПЛ "красно-белые" занимают девятое место.

Не пропустите: Гендиректор "Спартака" отреагировал на акцию протеста болельщиков против действий полиции. | http://soccernews.ru