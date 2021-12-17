Гендиректор "Спартака" рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно

Генеральный директор московского "Спартака" Евгений Мележиков сообщил, что текущей зимой состав команды могут пополнить четыре новых футболиста.

Имена двух новичков уже известны - это вратарь Илья Свинов и полузащитник Даниил Хлусевич.

"Клуб ведёт работу по поиску футболистов на трансферном рынке. Перед сборами подписаны два игрока, которые к нам присоединятся. До зимних сборов надеемся подписать ещё одного игрока, хотим усилиться до зимних сборов.

Возможно, потом будет ещё один трансфер в зимнее трансферное окно, в феврале. Несмотря на отсутствие спортивного директора, клуб вёл активную работу. Но сейчас мы заложники лимита. Помимо качества, нам нужно усиление скамейки. Своё видение тренер скажет более подробно", - заявил Мележиков.

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