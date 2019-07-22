Гендиректор "Спартака" считает "Тун" сильным соперником

Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн порассуждал о результате жеребьёвки третьего квалификационного раунда Лиги Европы, по итогам которой "красно-белым" в соперники достался швейцарский "Тун".

"На этом уровне слабых команд не бывает. Несмотря на то, что это команда из швейцарской лиги, где есть два топ-клуба, а всем остальным тяжело играть против них, это сильный соперник. Будем серьёзно готовиться и настраиваться на победу. Как и всегда", - сказал Цорн.

Напомним, что первый матч между "Спартаком" и "Туном" состоится 8 августа в Швейцарии, а ответный - 15 августа в России.

С другими парами квалификации Лиги Европы можно ознакомиться здесь.

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