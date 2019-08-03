Гендиректор "Спартака" высказался о трансферной политике клуба



Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн прокомментировал трансферную деятельность клуба нынешним летом.

"Трансферная кампания "Спартака" очень активная и бурная. "Спартак" столько никогда не продавал и за последнее время столько не покупал за одно трансферное окно. Мы полностью меняем команду. При этом трансферная кампания еще не завершилась. Думаю, что она завершится к матчу с ЦСКА", - сказал Цорн в интервью YouTube-каналу "Спартака".

Напомним, что летом 2019 года "Спартак" расстался с защитниками Сальваторе Боккетти и Дмитрием Комбаровым, полузащитниками Александром Ломовицким, Денисом Глушаковым, Фернандо и Софьяном Ханни, а также с нападающими Луисом Адриано и Зе Луишем. При этом "красно-белые" пополнились вратарем Алессандро Романьоли, полузащитниками Резиуаном Мирзовым, Андре Шюррле, Зелимханом Бакаевым, а также форвардами Джорданом Ларссоном и Эсекиэлем Понсе.

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