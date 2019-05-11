Гендиректор "Тамбова": "Команда будет играть в РПЛ в следующем сезоне, все хорошо"

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Гендиректор "Тамбова": "Команда будет играть в РПЛ в следующем сезоне, все хорошо"

Генеральный директор "Тамбова" Павел Худяков рассказал, что думает о том, что его команды досрочно вышла в РПЛ.

"Проделана большая работа, есть удовлетворение от выполненной задачи. Был проделан долгий путь. Теперь хочется для истории занять первое место, чтобы все было совсем хорошо.

Что касается слухов про долги, то это полная чушь. "Тамбов" будет играть в РПЛ в следующем сезоне, все хорошо. Начнем в Саранске, но к концу августа, думаю, вернемся домой на наш стадион", - сказал Худяков.

"Тамбов" набрал 67 баллов в турнирной таблице ФНЛ и за два тура до конца сезона вышел в РПЛ.

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