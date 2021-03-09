Гендиректор "Тамбова" пошутила о замене Рыжикову, который покинет клуб

Генеральный директор "Тамбова" Ольга Коновалова прокомментировала информацию о том, что клуб может покинуть вратарь Сергей Рыжиков.

"Знаю об этом только из прессы. Я не видела Сергея, не слышала от него этих слов. Что делать, если Рыжиков уйдет? Сама на ворота встану, что еще делать? Как я могу еще ответить на этот вопрос, заявочное окно на сезон закрыто", – приводит слова Коноваловой Sport24.

В нынешнем сезоне 40-летний Рыжиков провел за "Тамбов" 21 матч во всех турнирах и пропустил 35 голов.

Не пропустите: "Тамбов" стал рекордсменом РПЛ. | http://soccernews.ru