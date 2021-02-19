Гендиректор "Тамбова" рассказала, кто спас клуб от банкротства

Теги тамбов

Гендиректор "Тамбова" рассказала, кто спас клуб от банкротства

Генеральный директор "Тамбова" Ольга Коновалова прокомментировала спасение клуба, который до сегодняшнего дня был на грани снятия с чемпионата и Кубка России.

"Могу сказать только одно - мы будем доигрывать чемпионат, послезавтра играем на Кубок. Вроде бы всё наладилось. Деньги пришли от частного инвестора, которого пока назвать не могу. Инвестор не из Тамбовской области. Сейчас мы заявляем тех, кто есть на сборах. Весь офис на ушах - за два дня надо заявить людей!" - сказала Коновалова.

Напомним, что сегодня "Тамбову" разблокировали счета и временно сняли с клуба запрет на регистрацию новичков.

По итогам 19 туров команда занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками.

Не пропустите: "Ростов" определил двух игроков для отправки в аренду в "Тамбов". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

9 игроков "Реала" пропустят матч с "Вальядолидом", в заявку внесены 5 воспитанников из "Кастильи"

9 игроков "Реала" пропустят матч с "Вальядолидом", в заявку внесены 5 воспитанников из "Кастильи"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов