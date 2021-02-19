Гендиректор "Тамбова" рассказала, кто спас клуб от банкротства
Генеральный директор "Тамбова" Ольга Коновалова прокомментировала спасение клуба, который до сегодняшнего дня был на грани снятия с чемпионата и Кубка России.
"Могу сказать только одно - мы будем доигрывать чемпионат, послезавтра играем на Кубок. Вроде бы всё наладилось. Деньги пришли от частного инвестора, которого пока назвать не могу. Инвестор не из Тамбовской области. Сейчас мы заявляем тех, кто есть на сборах. Весь офис на ушах - за два дня надо заявить людей!" - сказала Коновалова.
Напомним, что сегодня "Тамбову" разблокировали счета и временно сняли с клуба запрет на регистрацию новичков.
По итогам 19 туров команда занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками.
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