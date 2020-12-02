Гендиректор "Тамбова" рассказала о расходах на аренду стадиона в Саранске

Генеральный директор "Тамбова" Ольга Коновалова рассказала о доходах и расходах клуба в текущем сезоне.

"В среднем сейчас одна игра в Саранске нам обходится в 3 млн рублей. Играй мы в Тамбове, могли бы платить в пять-шесть раз меньше. Поскольку пришлось бы тратиться только на обеспечение безопасности и аренду стадиона. За стадион "Спартак" в Тамбове мы в ФНЛ платили 120 тыс. рублей. И в РПЛ вряд ли бы сумма была более 300 тыс. рублей.

Всего клубом заработано более 60 млн рублей за этот сезон. Это доходы от трансляций, рекламный контракт с букмекерами. Продаем какие-то билеты и атрибутику - это смешные деньги, но хоть что-то. Ну и средства от продажи Владимира Обухова в "Ростов" и Амура Калмыкова в "Торпедо". Последний трансфер принес нам небольшую сумму в 2 млн рублей. В итоге с футболистами и тренерами мы расплатились за август, а некоторые сотрудники офиса еще не все получили за июнь", - цитирует Коновалову "Известия".

Ранее сообщалось, что из-за большого долга "Тамбов" не платит зарплату игрокам, из-за чего они решили бойкотировать матчи.

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