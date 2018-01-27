Гендиректор "Тосно": "Можем начать переговоры с Погребняком"

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко высказался о возможном подписании бывшего форварда московского "Динамо" Павла Погребняка.

"Не то чтобы был интерес, но в голове есть мысли о Погребняке и что в целом нападающий нам нужен. Пока никаких переговоров не было. Наверное, зная, что такой нападающий, как Павел, освободился, можем начать с ним переговоры. Теоретически всё возможно, но решения об этом пока не принято. Нам предлагают много иностранцев, но эти варианты не подходят. Пока что других вариантов нет. В целом я не исключаю, что кого-то можем взять" - сказал Матюшенко.

Напомним, что 34-летний Погребняк является свободным агентом, поэтому "Тосно" может заполучить его бесплатно.

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