Гендиректор "Тосно": "Закроем долги по зарплате до конца февраля"



Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко заявил, что в ближайшее время клуб рассчитается перед игроками по всем задолженностям.

"Мы вчера вечером встретились и пришли к тому, что сегодня ребята тренируются. Лично я пообещал, что мы закроем долги по зарплате до конца февраля. Они не такие большие. Я не могу обвинять игроков в этой ситуации, наверное, они правы. Видимо, это должно было дойти до всех. И вместе мы эту проблему будем решать", - приводят слова Матюшенко российские СМИ.

Стоит отметить, что игроки "Тосно" не получают зарплату с октября и отказались выходить на товарищеский матч с курским "Авангардом".

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