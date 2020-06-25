Гендиректор тульского "Арсенала" сделал заявление после подозрения на заражение коронавирусом
Генеральный директор тульского "Арсенала" Дмитрий Балашов подтвердил, что он не заразился коронавирусом, несмотря на появившиеся ранее подозрения.
"Стали известны результаты углублённого анализа. Результат - отрицательный. Коронавируса у меня нет. Провели тестирование сотрудников клуба. Все тесты отрицательные. Так что продолжаем работу в штатном режиме", - сказал Балашов.
Ранее сообщалось о случаях заражения COVID-19 в "Ростове", "Динамо" и "Уфе".
"Арсенал" по итогам 23 туров занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22