Гендиректор "Уфы" Газизов оценил результат матча со "Спартаком"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов дал комментарии по итогам матча 24-го тура РПЛ против "Спартака", который завершился нулевой ничьей.

"В целом мы можем быть удовлетворены результатом. Не могу сказать, что наша команда дала "Спартаку" создать много моментов у своих ворот, а гол был отменён совершенно правильно. "Красно-белые" - серьёзный раздражитель для "Уфы", поэтому довольны, что в итоге набрали в этом сезоне в играх с ними четыре очка - ничья на выезде и домашняя победа осенью (1:0). Теперь главное - не останавливаться и хорошо подготовиться к следующим матчам", - сказал Газизов.

По итогам 24 туров "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, а "Уфа" расположилась на восьмой строчке.

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