Гендиректор "Уфы" Газизов рассказал, будут ли какие-либо изменения в зарплатах

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Гендиректор "Уфы" Газизов рассказал, будут ли какие-либо изменения в зарплатах

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов, который ранее сообщил о продлении карантина до 12 апреля, рассказал, как пауза в РПЛ отразится на зарплатах футболистов.

"Это очень деликатная тема. Если будет так дальше продолжаться и мы не будем играть, то какие-то варианты возможны, что-то будем решать.

Все будет зависеть от ситуации. Естественно, может быть и кризис, и тяжело, но сказать пока ничего не могу", - сказал Газизов.

На данный момент чемпионат России остановлен из-за коронавируса.

Сезон РПЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса до 10 апреля. Скорее всего, пауза будет продлена.

По последним данным, в мире заразились Covid-19 уже 666 тыс. человек, около 141 тыс. выздоровели. Скончались - более 30 тысяч человек. Количество случаев заражения в России превысило 1,5 тысяч.

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