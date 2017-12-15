Гендиректор "Уфы": "Мы довольны работой Семака"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов считает, что команда прогрессирует под руководством главного тренера Сергея Семака.

"Хорошо, динамично идем. Лучше, чем в прошлом году: тогда мы были седьмыми, а сейчас на шестом месте – показываем стабильность. Работой Сергея Богдановича довольны. Тренер прогрессирует, весь молодой тренерский штаб прогрессирует. Они очень много работают, надеюсь, что за ними будущее.

У нас будет два сбора на Кипре, а последний сбор в Испании. Что касается товарищеских матчей, то пока еще не известно, работа ведется, и где-то в течение недели уже определимся по сопернику на первом сборе. Что касается трансферов, то новостей пока никаких нет, но работа ведется, конечно", - приводят слова Газизова российские СМИ.

Стоит отметить, что от пятого места, которое дает путевку в Лигу Европы, "Уфа" отстает на восемь очков.

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