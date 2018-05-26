Гендиректор "Уфы" не подтвердил, что Семак возглавит "Зенит"
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов не подтвердил, что главный тренер башкирской команды Сергей Семак в ближайшее время возглавит "Зенит".
"Никаких поводов для разговоров по Сергею Богдановичу нет. На сегодняшний день он тренер "Уфы". Как они могут объявить его главным тренером, если он тренирует "Уфу"?" - сказал функционер.
Ранее стало известно, что "Зенит" выкупит контракт Семака за миллион евро. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
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|2
|ЦСКА Москва
|30
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|3
|Спартак Москва
|30
|56
|4
|Краснодар
|30
|54
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|53
|6
|Уфа
|30
|43
|7
|Арсенал Тула
|30
|42
|8
|Динамо Москва
|30
|40
|9
|Ахмат
|30
|39
|10
|Рубин
|30
|38
|11
|Урал
|30
|37
|12
|Ростов
|30
|37
|13
|Амкар
|30
|35
|14
|Анжи
|30
|24
|15
|Тосно
|30
|24
|16
|СКА Хабаровск
|30
|13