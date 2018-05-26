Гендиректор "Уфы" не подтвердил, что Семак возглавит "Зенит"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов не подтвердил, что главный тренер башкирской команды Сергей Семак в ближайшее время возглавит "Зенит".

"Никаких поводов для разговоров по Сергею Богдановичу нет. На сегодняшний день он тренер "Уфы". Как они могут объявить его главным тренером, если он тренирует "Уфу"?" - сказал функционер.

Ранее стало известно, что "Зенит" выкупит контракт Семака за миллион евро. | http://soccernews.ru