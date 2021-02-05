Гендиректор "Уфы" - о переходе Бауэра: "Он хотел вернуться в Россию"
Генеральный директор "Уфы" Ринат Шайбеков высказался по поводу аренды флангового защитника "Сток Сити" Морица Бауэра.
"Мориц изъявил желание, чтобы у него была игровая практика. Он хотел вернуться в Россию. То, что он был в "Рубине", сыграло большую роль. Он знает нашу страну, и, думаю, ему здесь нравится", - сказал Шайбеков.
29-летний австриец вернулся в РПЛ спустя три года - в январе 2018-го он покинул "Рубин", за который выступал 1,5 сезона.
"Уфа" арендовала Бауэра у "Сток Сити" до окончания нынешнего сезона. Есть ли в соглашении между клубами опция выкупа, пока неизвестно.
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