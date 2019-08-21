Гендиректор "Уфы" объяснил, почему Круговой перешёл в "Зенит", а не ЦСКА

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал об обстоятельствах ухода из клуба защитника Данила Кругового.

"Всё происходило в обычном порядке, Круговой сам выбрал "Зенит", мы ему не мешали. Мы приняли предложение и от ЦСКА, и от "Зенита". Дальше уже всё выбирали Круговой и его представители. Мы повели себя корректно, уважаем выбор игрока.

Оставить его в аренде у нас - общее решение. Думаю, зимой он может попробовать себя в составе "Зенита", но может и не попробовать. Арендное соглашение до конца сезона. Сможет ли он играть против "Зенита"? Сможет, но за это надо будет заплатить, поэтому вряд ли", - сказал Газизов.

Напомним, что "Зенит" купил Кругового за 1 миллион евро и заключил с ним пятилетний контракт.

По договорённости между клубами до конца сезона 2019/20 футболист будет выступать за "Уфу" на правах аренды.

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