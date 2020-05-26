Гендиректор "Уфы" отреагировал на информацию о возможных инвестициях в клуб от City Football Group и Red Bull

Теги уфашамиль газизов

Гендиректор "Уфы" отреагировал на информацию о возможных инвестициях в клуб от City Football Group и Red Bull

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов не подтвердил, но и не опроверг появившуюся информацию о желании холдингов City Football Group и Red Bull инвестировать в башкирский клуб.

"Мы клуб, который заточен на бизнес-проекты. Остальное должно решаться в тишине", - сказал Газизов.

"Уфа" была основана в 2009 году при поддержке генерального директора ОАО "Башинформсвязь". С сезона 2014/15 выступает в РПЛ. В текущем розыгрыше чемпионата команда занимает девятое место по итогам 22 туров.

City Football Group уже владеет несколькими футбольными клубами, основной актив - английский "Манчестер Сити".

Red Bull также принадлежат несколько клубов, самые известные - "РБ Лейпциг" и "Ред Булл Зальцбург".

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