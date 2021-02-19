Гендиректор "Уфы" озвучил сумму, требуемую "Спартаком" за Урунова
Стало известно, за сколько московский "Спартак" готов продать полузащитника Остона Урунова.
Напомним, что "красно-белые" не рассчитывают на узбека, об этом свидетельствует его сегодняшнее исключение из заявки команды.
"Писали письмо о том, что хотим его выкупить за те же деньги, за которые его отдали. "Спартак" запросил в три раза больше - мы предложили 1 миллион евро, они хотели 3 миллиона", - рассказал генеральный директор "Уфы" Ринат Шайбеков.
За "Спартак" Урунов с августа сыграл 9 матчей и забил 1 гол. Возможно, хавбек перейдёт в "Уфу" на правах аренды.
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