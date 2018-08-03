Гендиректор "Уфы" поделился эмоциями после выхода команды в третий квалификационный раунд Лиги Европы
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов высказался по поводу выхода своей команды в третий квалификационный раунд Лиги Европы.
"Сложно пока что-то говорить, эмоции переполняют. Матч против "Домжале" получился очень сложным, мы очень нервничали, так как хотели выиграть, для нас это было очень важно. Сегодня главным залогом успеха положительного для нас результата стал проявленный характер. Рад, что мы смогли сыграть на ничью оба матча и пройти дальше. Это большая победа для всего клуба, для всей Башкирии. Конечно, я рад, что мы не подвели Россию и продолжаем вносить общий вклад в таблицу коэффициентов УЕФА. Это очень важно. Мы верили, двигались вперёд и хотелось бы ещё раз поздравить наших болельщиков с этим общим успехом" - сказал Газизов.
Стоит отметить, что в третьем квалификационном раунде ЛЕ "Уфа" сыграет с люксембургским "Прогресом".
Не пропустите: Прорубить окно в Европу: "Уфа" играет в результативную ничью с "Домжале" и проходит дальше за счет гостевого гола. | http://soccernews.ru
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