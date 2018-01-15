Гендиректор "Уфы" подтвердил интерес к Дзюбе

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Гендиректор "Уфы" подтвердил интерес к Дзюбе

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал появившуюся информацию об интересе башкирского клуба к нападающему "Зенита" Артёму Дзюбе.

"Футболист такого уровня мог бы стать большим приобретением для нашего клуба. Такой клуб, как "Уфа", однозначно был бы заинтересован в Артёме. Он усилил бы наш клуб, однозначно. Ведутся ли переговоры по Дзюбе? Пока не буду комментировать" - сказал Газизов.

Напомним, что "Локомотив" не планирует подписывать Дзюбу. | http://soccernews.ru

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